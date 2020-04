மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் அதிக அளவில் கொரோனா பாதிப்பு கொண்ட ‘சிவப்பு பகுதி’ மாவட்டங்கள் 25 ஆக உயர்வு + "||" + Red districts with high corona prevalence in Tamil Nadu Increase to 25

