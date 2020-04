மாநில செய்திகள்

ரமலான் நோன்பு கஞ்சி தயாரிக்க இஸ்லாமியர்கள் வீடுகளுக்கு சென்று பச்சரிசி வழங்க அரசு ஏற்பாடு - தலைமைச்செயலாளர் கே.சண்முகம் தகவல் + "||" + To prepare Ramadan fasting porridge Islamists go to homes Organized by the Government to provide raw rice Chief Secretary K Shanmugam Information

ரமலான் நோன்பு கஞ்சி தயாரிக்க இஸ்லாமியர்கள் வீடுகளுக்கு சென்று பச்சரிசி வழங்க அரசு ஏற்பாடு - தலைமைச்செயலாளர் கே.சண்முகம் தகவல்