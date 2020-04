மாநில செய்திகள்

இஸ்லாமியர்கள் ரமலான் மாதத்தில் சிறப்பு தொழுகையை வீட்டிலேயே நடத்த மத தலைவர்கள் வேண்டுகோள் + "||" + Ulemas, muftis urge Muslims to observe Ramzan, offer 'Taraveeh' prayers at home due to COVID-19 lockdown

இஸ்லாமியர்கள் ரமலான் மாதத்தில் சிறப்பு தொழுகையை வீட்டிலேயே நடத்த மத தலைவர்கள் வேண்டுகோள்