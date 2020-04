மாநில செய்திகள்

100 நாள் வேலை திட்டத்தின் ஒரு நாள் ஊதியம் 229 ரூபாயில் இருந்து 256 ரூபாயாக உயர்வு + "||" + one-day wage of the 100-day work program will go up from Rs 229 to Rs 256

100 நாள் வேலை திட்டத்தின் ஒரு நாள் ஊதியம் 229 ரூபாயில் இருந்து 256 ரூபாயாக உயர்வு