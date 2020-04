மாநில செய்திகள்

டீ கேனில் கபசுர குடிநீர் என்ற பெயரில் கள்ளச்சாராயம் விற்ற பாட்டி கைது + "||" + In the name of Kapasura drinking water in Tea Can Grandmother arrested for selling alcohol

டீ கேனில் கபசுர குடிநீர் என்ற பெயரில் கள்ளச்சாராயம் விற்ற பாட்டி கைது