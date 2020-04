மாநில செய்திகள்

நெஞ்சு வலியால் இறந்ததாக உடல் அடக்கம்: 95 வயது தியாகி கொரோனாவுக்கு பலி - தெருவுக்கு ‘சீல்’ வைப்பு + "||" + Buried the dead body of chest pain 95 years old martyr Corona kills Street sealed deposits

நெஞ்சு வலியால் இறந்ததாக உடல் அடக்கம்: 95 வயது தியாகி கொரோனாவுக்கு பலி - தெருவுக்கு ‘சீல்’ வைப்பு