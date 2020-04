மாநில செய்திகள்

டாக்டர் உடலை அடக்கம் செய்யவிடாமல் தடுத்தவர்களை குண்டர் சட்டத்தில் கைது செய்ய கோரி ஐகோர்ட்டில் வழக்கு - விரைவில் விசாரணை + "||" + Those who prevented the doctor from burying the body Demanding arrest in the thug act High Court Case Inquire soon

டாக்டர் உடலை அடக்கம் செய்யவிடாமல் தடுத்தவர்களை குண்டர் சட்டத்தில் கைது செய்ய கோரி ஐகோர்ட்டில் வழக்கு - விரைவில் விசாரணை