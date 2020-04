மாநில செய்திகள்

பொதுமக்களுக்கு வழங்கும் நிவாரண உதவிகள் குறித்து தி.மு.க. மாவட்ட செயலாளர்களுடன் மு.க.ஸ்டாலின் ஆலோசனை + "||" + Regarding the relief assistance provided to the public DMK With District Secretaries Advice of MK Stalin

பொதுமக்களுக்கு வழங்கும் நிவாரண உதவிகள் குறித்து தி.மு.க. மாவட்ட செயலாளர்களுடன் மு.க.ஸ்டாலின் ஆலோசனை