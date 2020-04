மாநில செய்திகள்

சமூக வலைதளத்தில் பரவும் எஸ்.எஸ்.எல்.சி. தேர்வு அட்டவணை - ‘அரசு அறிவித்தால் மட்டுமே உண்மை’ என அதிகாரிகள் தகவல் + "||" + Spread on social network SSLC The selection table Only true if declared by the government As reported by authorities

