மாநில செய்திகள்

கொரோனா வைரஸ் பாதிக்கப்பட்டு இறந்தவரின் உடலில் இருந்து நோய் தொற்று பரவாது - சென்னை மாநகராட்சி கமிஷனர் தகவல் + "||" + Corona is infected with the virus The infection does not spread from the body of the deceased Madras Corporation Commissioner Information

கொரோனா வைரஸ் பாதிக்கப்பட்டு இறந்தவரின் உடலில் இருந்து நோய் தொற்று பரவாது - சென்னை மாநகராட்சி கமிஷனர் தகவல்