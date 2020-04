மாநில செய்திகள்

சென்னையில் வாகனங்கள் அணிவகுப்பு: ஊரடங்கை மீறிய போக்குவரத்தை கட்டுப்படுத்தாதது கண்டிக்கத்தக்கது - டாக்டர் ராமதாஸ் டுவிட்டர் பதிவு + "||" + Parade of vehicles in Chennai Curfew traffic violation Not restrained is condemned Dr Ramadas Twitter post

