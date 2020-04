மாநில செய்திகள்

கொரோனா தடுப்பு மருந்து கண்டுபிடிப்பதில், முதற்கட்ட ஆராய்ச்சி வெற்றி - டாக்டர் சுதா சேஷய்யன் + "||" + On the discovery of the corona vaccine Early research success -Dr. Sudha Seshayyan

கொரோனா தடுப்பு மருந்து கண்டுபிடிப்பதில், முதற்கட்ட ஆராய்ச்சி வெற்றி - டாக்டர் சுதா சேஷய்யன்