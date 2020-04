மாநில செய்திகள்

ஊரடங்கு நீட்டிக்கப்பட்டதால் அமைப்பு சாரா தொழிலாளர்களுக்கு 2-வது தவணையாக நிவாரண நிதி - கூடுதல் தொழிலாளர் ஆணையர் தகவல் + "||" + Because the curfew was extended Unorganized workers Relief Fund as 2nd installment Additional Labor Commissioner Information

ஊரடங்கு நீட்டிக்கப்பட்டதால் அமைப்பு சாரா தொழிலாளர்களுக்கு 2-வது தவணையாக நிவாரண நிதி - கூடுதல் தொழிலாளர் ஆணையர் தகவல்