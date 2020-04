மாநில செய்திகள்

கொரோனா வைரஸ் தொற்றினால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் பெயரை வெளியிட கோரிய வழக்கு தள்ளுபடி - ஐகோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + Of those infected with the corona virus Requested to publish the name Case dismissed High Court orders

கொரோனா வைரஸ் தொற்றினால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் பெயரை வெளியிட கோரிய வழக்கு தள்ளுபடி - ஐகோர்ட்டு உத்தரவு