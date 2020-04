மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தைச் சேர்ந்த 559 பேரை சிறப்பாக கவனிக்க வேண்டும் - அரவிந்த் கெஜ்ரிவாலுக்கு, எடப்பாடி பழனிசாமி கடிதம் + "||" + From Tamil Nadu 559 people Specially To be noticed Edappadi Palanisamy's Letter to Arvind Kejriwal

தமிழகத்தைச் சேர்ந்த 559 பேரை சிறப்பாக கவனிக்க வேண்டும் - அரவிந்த் கெஜ்ரிவாலுக்கு, எடப்பாடி பழனிசாமி கடிதம்