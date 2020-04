மாநில செய்திகள்

முழு ஊரடங்கை 100 சதவீதம் மக்கள் கடைப்பிடிக்கவேண்டும் - ஜி.கே.வாசன் வேண்டுகோள் + "||" + The whole curfew 100 percent People should adhere - Request by GK Vasan

