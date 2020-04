மாநில செய்திகள்

மத்திய பட்ஜெட்டில் ஒதுக்கப்பட்ட நிதியை மக்களின் வாழ்வாதார தேவைக்கு பயன்படுத்த வேண்டும் - சமத்துவ மக்கள் கட்சி வலியுறுத்தல் + "||" + In the federal budget funds allocated To be used for the livelihood of the people Equality People's Party insistence

மத்திய பட்ஜெட்டில் ஒதுக்கப்பட்ட நிதியை மக்களின் வாழ்வாதார தேவைக்கு பயன்படுத்த வேண்டும் - சமத்துவ மக்கள் கட்சி வலியுறுத்தல்