மாநில செய்திகள்

சேலம், கரூர் மாவட்ட தி.மு.க. நிர்வாகிகளுடன் ‘ஒன்றிணைவோம் வா’ திட்டம் குறித்து மு.க.ஸ்டாலின் ஆலோசனை + "||" + Salem, Karur District DMK With executives Let's come together on the project Advice of MK Stalin

சேலம், கரூர் மாவட்ட தி.மு.க. நிர்வாகிகளுடன் ‘ஒன்றிணைவோம் வா’ திட்டம் குறித்து மு.க.ஸ்டாலின் ஆலோசனை