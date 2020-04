மாநில செய்திகள்

விழுப்புரத்தில் 1 வயது குழந்தைக்கு கொரோனா தொற்று - தமிழகத்தில் இதுவரை 111 குழந்தைகள் பாதிப்பு + "||" + Villupuram For 1 year old child Coronavirus infection 111 children affected in Tamil Nadu

