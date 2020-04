மாநில செய்திகள்

கோயம்பேடு மார்க்கெட்டில் 600 கடைகள் மட்டுமே செயல்பட அனுமதி; சில்லறை கடை வியாபாரிகள் எதிர்ப்பு + "||" + Only 600 shops are allowed to operate at the Koiambadu Market; Retailers protest

கோயம்பேடு மார்க்கெட்டில் 600 கடைகள் மட்டுமே செயல்பட அனுமதி; சில்லறை கடை வியாபாரிகள் எதிர்ப்பு