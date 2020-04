மாநில செய்திகள்

ஊரடங்கில் வீட்டில் இருக்கும் அரசு ஊழியர்கள் சம்பளத்தை குறைக்க கோரிய வழக்கு தள்ளுபடி - ஐகோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + The curfew will be at home To reduce the salaries of civil servants Dismiss the requested case High Court orders

ஊரடங்கில் வீட்டில் இருக்கும் அரசு ஊழியர்கள் சம்பளத்தை குறைக்க கோரிய வழக்கு தள்ளுபடி - ஐகோர்ட்டு உத்தரவு