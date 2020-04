மாநில செய்திகள்

ஆலயங்களில் சமூக இடைவெளியுடன் பிரார்த்தனை நடத்த அனுமதி - அரசுக்கு, இல.கணேசன் வேண்டுகோள் + "||" + In temples With social breaks Permission to pray To the Government, Ganesan request

ஆலயங்களில் சமூக இடைவெளியுடன் பிரார்த்தனை நடத்த அனுமதி - அரசுக்கு, இல.கணேசன் வேண்டுகோள்