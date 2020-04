மாநில செய்திகள்

ரெயில் நிலையங்களில் சமூக இடைவெளியை கடைப்பிடிக்க கோடுகள் - 6 அடி தூர இடைவெளியில் சிவப்பு, வெள்ளை நிறத்தில் வரையப்பட்டுள்ளன + "||" + At railway stations To observe the social gap Lines They are painted in red and white at a distance of 6 feet

