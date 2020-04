மாநில செய்திகள்

‘கொரோனாவை ஒழிக்கும் ஆயுள் தீர்க்க மூலிகைகள் சதுரகிரி மலையில் உள்ளன’ - சென்னையில் திரிசூலத்துடன் வந்து அருள்வாக்கு கூறிய பெண் + "||" + Abolishes corona Herbs to solve life Are in the Chaturagiri hill Come with the trident of Chennai The woman who gave the blessing

‘கொரோனாவை ஒழிக்கும் ஆயுள் தீர்க்க மூலிகைகள் சதுரகிரி மலையில் உள்ளன’ - சென்னையில் திரிசூலத்துடன் வந்து அருள்வாக்கு கூறிய பெண்