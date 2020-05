மாநில செய்திகள்

புலம் பெயர்ந்த மக்களின் இன்னல்கள் உங்கள் கண்களில் இன்னும் படவில்லையா? - மத்திய, மாநில அரசுகளுக்கு ப.சிதம்பரம் கேள்வி + "||" + Are the troubles of the migrants still in your eyes? - Chidambaram Question to Central and State Governments

புலம் பெயர்ந்த மக்களின் இன்னல்கள் உங்கள் கண்களில் இன்னும் படவில்லையா? - மத்திய, மாநில அரசுகளுக்கு ப.சிதம்பரம் கேள்வி