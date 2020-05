மாநில செய்திகள்

மருத்துவ பட்டமேற்படிப்பில் பிற்படுத்தப்பட்டோருக்கு 3.8 சதவீத இடங்கள் ஒதுக்கிய பரிதாபநிலை - கி.வீரமணி அறிக்கை + "||" + In medical degree Backward Class 3.8 percent of seats reserved Report by K. Veeramani

மருத்துவ பட்டமேற்படிப்பில் பிற்படுத்தப்பட்டோருக்கு 3.8 சதவீத இடங்கள் ஒதுக்கிய பரிதாபநிலை - கி.வீரமணி அறிக்கை