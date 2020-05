மாநில செய்திகள்

திருமழிசை சந்தையில் விற்பனை தொடங்கியது - சென்னையில் காய்கறிகள் விலை குறைந்தது + "||" + The sale began at Tirumaliasi market Vegetables in Chennai Prices are low

திருமழிசை சந்தையில் விற்பனை தொடங்கியது - சென்னையில் காய்கறிகள் விலை குறைந்தது