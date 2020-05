மாநில செய்திகள்

சென்னை போலீசில் அதிர்ச்சியூட்டும் தகவல்: 2 உயர் அதிகாரிகளை கொரோனா தாக்கியது - பாதிப்பு எண்ணிக்கை 100 ஆக உயர்ந்தது + "||" + Chennai police Corona attacked 2 high officials The number of casualties rose to 100

