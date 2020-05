மாநில செய்திகள்

இரவு 9 மணி வரை திறப்பு: டீ கடைகளில் டீ குடிக்க அனுமதி - வணிகர் சங்கங்களின் பேரவை வேண்டுகோள் + "||" + Night opening until 9 pm Tea stores Allow tea to drink Request of the Association of Merchant Societies

இரவு 9 மணி வரை திறப்பு: டீ கடைகளில் டீ குடிக்க அனுமதி - வணிகர் சங்கங்களின் பேரவை வேண்டுகோள்