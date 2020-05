மாநில செய்திகள்

டாஸ்மாக் இணையாக வேறு துறைகள் மூலம் வருவாய் ஈட்ட 5 ஆண்டுகளாகும் தமிழக அரசு வாதம் + "||" + TASMAC Parallel Earnings from other departments 5 years Government of Tamil Nadu

டாஸ்மாக் இணையாக வேறு துறைகள் மூலம் வருவாய் ஈட்ட 5 ஆண்டுகளாகும் தமிழக அரசு வாதம்