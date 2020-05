மாநில செய்திகள்

ஜூலை மாதம் முதல் வாரத்தில் பள்ளிகளை தொடங்கலாம் அரசுக்கு, தனியார் பள்ளிகள் சங்கங்கள் பரிந்துரை + "||" + Schools can start in the first week of July For Government, Private Schools Associations recommend

ஜூலை மாதம் முதல் வாரத்தில் பள்ளிகளை தொடங்கலாம் அரசுக்கு, தனியார் பள்ளிகள் சங்கங்கள் பரிந்துரை