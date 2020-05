மாநில செய்திகள்

தொழில் உற்பத்தியை பெருக்குவதற்கு மத்திய அரசு மேலும் அதிக நிதியை ஒதுக்க வேண்டும் - கே.எஸ்.அழகிரி வேண்டுகோள் + "||" + To augment industry production The federal government should allocate more funds KS Alagiri request

தொழில் உற்பத்தியை பெருக்குவதற்கு மத்திய அரசு மேலும் அதிக நிதியை ஒதுக்க வேண்டும் - கே.எஸ்.அழகிரி வேண்டுகோள்