மாநில செய்திகள்

விமானம், ரெயில் நிலையங்களுக்கு பயணிகளை அழைத்துவர, ஏற்றிச் செல்ல டாக்சி, ஆட்டோக்களுக்கு அனுமதி - அரசாணை வெளியீடு + "||" + For aircraft and railway stations To bring passengers, to carry Allow for taxi and autos Publication of Government

விமானம், ரெயில் நிலையங்களுக்கு பயணிகளை அழைத்துவர, ஏற்றிச் செல்ல டாக்சி, ஆட்டோக்களுக்கு அனுமதி - அரசாணை வெளியீடு