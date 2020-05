மாநில செய்திகள்

ஜெயலலிதா சொத்துகளை நிர்வகிக்க நிர்வாகியை நியமிக்க கோரிய வழக்கு - சென்னை உயர்நீதிமன்றம் நாளை தீர்ப்பு + "||" + seeks to appoint an administrator to manage Jayalalithaa assets- Tn high court Pronounce order tomorrow

