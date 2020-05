மாநில செய்திகள்

தொலைக்காட்சி படப்பிடிப்புகளுக்கு 50 பேரை அனுமதிக்க வேண்டும் - அமைச்சரிடம் ஆர்.கே.செல்வமணி, குஷ்பு வலியுறுத்தல் + "||" + Television shoots to allow 50 people- RK Selvamani, Khushboo urges the Minister

தொலைக்காட்சி படப்பிடிப்புகளுக்கு 50 பேரை அனுமதிக்க வேண்டும் - அமைச்சரிடம் ஆர்.கே.செல்வமணி, குஷ்பு வலியுறுத்தல்