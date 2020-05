மாநில செய்திகள்

பேச்சிப்பாறை, பெருஞ்சாணி அணைகளில் இருந்து ஜூன் 8-ந்தேதி தண்ணீர் திறப்பு - எடப்பாடி பழனிசாமி உத்தரவு + "||" + Release of water from Pechipparai and Perunjani dams on June 8 - Edappadi Palanisamy directive

பேச்சிப்பாறை, பெருஞ்சாணி அணைகளில் இருந்து ஜூன் 8-ந்தேதி தண்ணீர் திறப்பு - எடப்பாடி பழனிசாமி உத்தரவு