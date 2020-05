மாநில செய்திகள்

கோர்ட்டு உத்தரவுக்கு பிறகு ‘கேங்மேன்’ பணி ஆணைகள் வழங்க நடவடிக்கை அமைச்சர் தங்கமணி பேட்டி + "||" + Gangman after court order Action to issue work orders Interview with Minister Thangamani

கோர்ட்டு உத்தரவுக்கு பிறகு ‘கேங்மேன்’ பணி ஆணைகள் வழங்க நடவடிக்கை அமைச்சர் தங்கமணி பேட்டி