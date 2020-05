மாநில செய்திகள்

சென்னையை தவிர்த்து, அனைத்து மண்டலங்களிலும் 50 சதவீத பேருந்துகள் இயக்கப்படும் - தமிழக அரசு + "||" + About 50 per cent of the buses are operating except in the districts of Chennai, Kanchipuram, Thiruvallur and Chengalpattu.

சென்னையை தவிர்த்து, அனைத்து மண்டலங்களிலும் 50 சதவீத பேருந்துகள் இயக்கப்படும் - தமிழக அரசு