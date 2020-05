மாநில செய்திகள்

சேமித்த ரூ.5 லட்சத்தை கொரோனா நிவாரணமாக வழங்கியவர்:“பிரதமரின் பாராட்டு என் மகளைத்தான் சேர வேண்டும்” மதுரை சலூன் கடைக்காரர் பெருமிதம் + "||" + Corona Relief of Rs Appreciation of the Prime Minister Just my daughter Madurai saloon shop proud

