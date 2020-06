மாநில செய்திகள்

கொரோனா ஊரடங்கால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு மத்திய அரசு ரூ.7,500, மாநில அரசு ரூ.5 ஆயிரம் நிவாரணம் வழங்க வேண்டும் - மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையில் நடந்த அனைத்துக்கட்சி கூட்டத்தில் தீர்மானம் + "||" + For people affected by the Corona Curfew The central government should provide relief Led by MK Stalin Resolution of all party meeting

