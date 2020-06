மாநில செய்திகள்

திருச்சி அருகே பரபரப்பு சம்பவம்: கியாஸ் சிலிண்டரை வெடிக்க வைத்து 2 மகள்களுடன் ஆசிரியை தற்கொலை மகன் இறந்த துக்கத்தில் விபரீத முடிவு + "||" + Near Trichy Keep exploding the Gyas cylinder Teacher suicide with 2 daughters

திருச்சி அருகே பரபரப்பு சம்பவம்: கியாஸ் சிலிண்டரை வெடிக்க வைத்து 2 மகள்களுடன் ஆசிரியை தற்கொலை மகன் இறந்த துக்கத்தில் விபரீத முடிவு