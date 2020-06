மாநில செய்திகள்

சென்னை போலீசில் புதிதாக 52 பேருக்கு கொரோனா குணம் அடைந்து பணிக்கு திரும்பியகூடுதல் கமிஷனருக்கு சிவப்பு கம்பள வரவேற்பு + "||" + New to Chennai police For 52 people Corona is characterized Returning to work To the additional commissioner Welcome

