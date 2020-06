மாநில செய்திகள்

சலூன்கள், பியூட்டி பார்லர் சென்றால் கட்டாயம் ஆதார் அட்டை - தமிழக அரசு + "||" + Salon, beauty parlor to go to the Aadhaar card - TN Govt

சலூன்கள், பியூட்டி பார்லர் சென்றால் கட்டாயம் ஆதார் அட்டை - தமிழக அரசு