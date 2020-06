மாநில செய்திகள்

வேளாண் விளைபொருட்கள் விற்பனை செய்யும் விவசாயிகளிடம் இருந்து கட்டணம் வசூலிக்கக் கூடாது அரசு அவசர சட்டம் பிறப்பித்தது + "||" + Agricultural produce From the farmers who sell Do not charge The state has issued an emergency law

