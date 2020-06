மாநில செய்திகள்

பாகிஸ்தான் எல்லையில் துப்பாக்கி சூடு சேலத்தை சேர்ந்த ராணுவ வீரர் வீர மரணம் குடும்பத்துக்கு ரூ.20 லட்சம் நிவாரணம் + "||" + On the border with Pakistan Gun fire Death of a soldier from Salem

பாகிஸ்தான் எல்லையில் துப்பாக்கி சூடு சேலத்தை சேர்ந்த ராணுவ வீரர் வீர மரணம் குடும்பத்துக்கு ரூ.20 லட்சம் நிவாரணம்