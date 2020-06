மாநில செய்திகள்

டி.என்.பி.எஸ்.சி. தேர்வு மோசடி கைதான ஜெயக்குமார் உள்ளிட்டோருக்கு ஜாமீன் கிடைக்குமா? ஐகோர்ட்டில் விசாரணை தள்ளிவைப்பு + "||" + TNPSC The exam is fraud For those including JayaKumar Get bail Postponement of Inquiry into High Court

டி.என்.பி.எஸ்.சி. தேர்வு மோசடி கைதான ஜெயக்குமார் உள்ளிட்டோருக்கு ஜாமீன் கிடைக்குமா? ஐகோர்ட்டில் விசாரணை தள்ளிவைப்பு