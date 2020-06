மாநில செய்திகள்

3 நீதிபதிகளுக்கு கொரோனா: சென்னை ஐகோர்ட்டு மூடப்பட்டது - நீதிபதிகள் வீடுகளில் இருந்தபடி அவசர வழக்குகளை விசாரிப்பார்கள் + "||" + Coronavirus to 3 judges Chennai High court closed As in the houses of the judges They will investigate cases

