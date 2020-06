மாநில செய்திகள்

சென்னையில் கொரோனாவை தடுக்க நுண்ணிய செயல் திட்டம் சிறப்பு ஒருங்கிணைப்பாளராக பங்கஜ்குமார் பன்சால் நியமனம் - தமிழக அரசு உத்தரவு + "||" + To prevent corona in Chennai Micro Action Plan As Special Coordinator Appointment of Pankaj Kumar Bansal Government order of Tamil Nadu

