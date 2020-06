மாநில செய்திகள்

"ஜூன் 15ல் 10 ஆம் வகுப்பு தேர்வு நடத்த அனுமதிக்க முடியாது" - சென்னை ஐகோர்ட் + "||" + To hold the 10th class exam on 15th June Not allowed chennai highcourt

