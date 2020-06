மாநில செய்திகள்

‘ஒன்றிணைவோம் வா’ என்பது மக்கள் இயக்கம்: மு.க.ஸ்டாலின் பற்றி குறைகூற எந்த தார்மீக உரிமையும் கிடையாது - அமைச்சர் எஸ்.பி.வேலுமணிக்கு, கே.என்.நேரு பதில் + "||" + MK Stalin to complain about There is no right Minister SB Velumani, KN Nehru answer

‘ஒன்றிணைவோம் வா’ என்பது மக்கள் இயக்கம்: மு.க.ஸ்டாலின் பற்றி குறைகூற எந்த தார்மீக உரிமையும் கிடையாது - அமைச்சர் எஸ்.பி.வேலுமணிக்கு, கே.என்.நேரு பதில்